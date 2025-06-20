Що думають зірки? Реакція ЛеБрона та Дончича на продаж Лейкерс

Стало відомо, як суперзірки Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс та Лука Дончич відреагували на новину про продаж франшизи.

Про це повідомляє журналіст ESPN Дейв МакМенамін.

В ніч на 19 червня з'явилася інформація, що мажоритарний власник Лейкерс родина Басс погодилася продати контрольний пакет акцій клубу за 10 мільярдів доларів.

За словами МакМенаміна, Джеймс та Дончич зустріли цю новину з позитивним настроєм.

"Розмовляючи з людьми, близькими як до Луки, так і до ЛеБрона Джеймса, можна сказати, що вони в захваті від цього кроку і від того, що він означає для команди. Очевидно, що наявність такого гравця, як Марк Волтер, не означає, що тепер ліміт зарплат проб'є всі стелі", – сказав МакМенамін.

Joined SportsCenter to discuss what’s behind the record-breaking $10 billion sale of the Los Angeles Lakers that’s in the works pic.twitter.com/TA1mMfJoYb — Dave McMenamin (@mcten) June 19, 2025

Новим власником Лос-Анджелес Лейкерс стане Марк Волтер, генеральний директор і голова багатопрофільної холдингової компанії TWG Global.

Волтер є акціонером "озерників" з 2021 року, коли він придбав частку Філа Аншуца у розмірі 26%. Тоді ж Волтер отримав право першочергового викупу мажоритарної частки команди, чим він і скористався.

Раніше ЛеБрон Джеймс зізнався, чи планує він зіграти на домашній Олімпіаді, яка проходитиме в Лос-Анджелесі у 2028 році.