Гол Мессі зі штрафного приніс Інтер Маямі вольову перемогу над Порту на КЧС-2025

Сьогодні, 19 червня, в Атланті на "Мерседес-Бенц Стедіум" в межах другого туру групового етапу клубного чемпіонату світу-2025 відбувся матч, у якому зійшлися Інтер Маямі та Порту.

Обидві команди, як і всі в групі А, зіграли в нульову нічию у першому турі. Тож усі сторони були в рівних умовах перед туром №2.

Перший тайм цього поєдинку пройшов за переваги португальців, які створили кілька непоганих моментів, щоб забити.

Вони зробили це вже на 8-й хвилині матчу, проте за допомоги арбітра, який призначив пенальті. Саму Омородіон був точний з "позначки", відкривши рахунок у грі.

Американський колектив зумів перевернути хід матчу на старті другого тайму двома швидкими голами.

Спочатку на 47-й хвилині відзначився Теласко Сеговія, а через сім хвилин Ліонель Мессі реалізував штрафний удар, з яким не впорався голкіпер Порту Клаудіу Рамуш.

Це змусило португальців активізуватися, проте до дійсно небезпечних моментів у воріт Інтера це не призвело.

У підсумку команда з Флориди здобула свою першу перемогу на турнірі з рахунком 2:1.

Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап

Група А, 2-й тур, 19 червня

Інтер Маямі – Порту 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Омородіон (пенальті), 1:1 – 47 Сеговія, 2:1 – 54 Мессі.

Інтер Маямі: Устарі – Вейгандт (63 Авілес), Фрей (79 Піко), Фалькон, Аллен – Альєнде (79 Альба), Кремаскі, Бускетс, Сеговія (71 Соларі) – Мессі, Суарес.

Порту: Клаудіу – Фернандеш (59 Боржес), Педру, Маркано (87 Гюль) – Маріу, Варела (74 Гомеш), Вейга (59 Еустакіо), Моура (87 Отавіо) – Вієйра, Омородіон, Мора.

Після двох турів Інтер Маямі посідає друге місце групи А, заробивши чотири очки. Американці наздогнали бразильський Палмейрас, який раніше обіграв Аль-Ахлі (2:0).

Порту в свою чергу опустився на третю сходинку таблиці, маючи тільки один бал.

У фінальному турі Інтер посперечається з Палмейрасом за те, хто вийде в плейоф з першого місця, а Порту та Аль-Ахлі сподіватимуться не втратити шанс вийти з групи. Обидва матчі відбудуться 24 червня.