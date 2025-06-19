Як же це мене за***ло: відома гімнастка – про боротьбу з російською мовою в Україні

Колишня українська гімнастка Влада Нікольченко опинилася в центрі гарячої дискусії в соцмережах після емоційного звернення щодо мовного питання в Україні.

Реакція спортсменки прозвучала у відповідь на промову Катерини Мотрич – дружини загиблого військового, яка закликала "вбити в собі все російське".

"Знаєте, я могла б промовчати, але все ж висловлюсь. Зараз у мене хтось кине помідорами, яйцями, відпишеться. Будь ласка, зробіть це вже. Але я просто не розумію людей, які стільки років розганяють оцей "мовний скандал". Типу, ті, хто розмовляє російською – це взагалі не люди. Їх треба вигнати з країни й позбавити громадянства.

Звісно, у нас свобода слова, кожен говорить так, як вважає за потрібне. Але, відверто кажучи, мене це вже за***ло. Я дуже добре спілкуюся українською мовою, так само, як і російською. Так, я з Харкова, я вивчила українську, коли почалася війна. І я була у стосунках, де в побуті говорила українською. І мені взагалі пофіг, якою мовою розмовляти.

Проблема в тому, що оцим насильницьким "переходимо на українську мову", розпалюванням конфлікту – ви самі відбиваєте людям бажання переходити на будь-яку мову. Ви це розумієте? Це просто жах якийсь, чесно. Мене сьогодні це дуже вибісило. Не будемо тикати пальцями, але це вже не вперше. Я відписалась від людини – і мені стало легше. Я висловилась. Зараз, звісно, поллється хейт", – сказала Нікольченко в Інстаграмі.