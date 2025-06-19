Проба "Б" Мудрика показала позитивний тест на допінг

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення вінгеру збірної України та Челсі Михайлу Мудрику у порушенні антидопінгових правил після відкриття проби "Б".

Про це повідомляє The Athletic.

У грудні минулого року плановий тест виявив у Мудрика заборонену речовину. Це негайно призвело до тимчасового відсторонення від основної команди Челсі в очікуванні результатів подальших тестів.

Коли збирають зразки сечі, їх поміщають у два окремі контейнери. Зразок "А" використовується для початкового тесту, і якщо результат позитивний, то потім тестують зразок "Б", щоб перевірити точність першого результату.

Отже, після позитивної проби А Мудрика було протестовано його пробу "Б", яка підтвердила позитивний результат тесту на мельдоній, заборонену речовину.

Ані Мудрик, ані клуб публічно не коментували ситуацію після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно висунула проти гравця звинувачення в середу.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Якщо Мудрик буде визнаний винним, йому загрожує дискваліфікація строком до чотирьох років.