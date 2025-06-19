Воррен зізнався, яке прізвисько британські фанати дали Усику

Відомий промоутер Френк Воррен розповів, як британські фанати ставляться до володаря поясів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23−0, 14 КО), який вже встиг перемогти сімох боксерів з Великої Британії.

Про це він сказав у інтерв'ю Чемпіону.

"Ми називаємо його Brit Basher (у вільному перекладі – "британоненависник"). Я думаю, британські фани люблять Усика. Він справжній воїн, який виходить битися в інших країнах, бо через війну в Україні не має іншого вибору.

На Вемблі його зустрінуть чудово. Олександр заслужив це. Він – видатний чемпіон. Те, що він зробив в боксі – феноменально. Олімпійське золото, об'єднані титули в крузервейті без жодної поразки. Об’єднані титули у гевівейті, причому знов без жодної поразки", – сказав Воррен.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.