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Воррен зізнався, яке прізвисько британські фанати дали Усику

Олексій Мурзак — 19 червня 2025, 17:33
Воррен зізнався, яке прізвисько британські фанати дали Усику
Олександр Усик, Френк Воррен та Даніель Дюбуа
Getty Images

Відомий промоутер Френк Воррен розповів, як британські фанати ставляться до володаря поясів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23−0, 14 КО), який вже встиг перемогти сімох боксерів з Великої Британії.

Про це він сказав у інтерв'ю Чемпіону.

"Ми називаємо його Brit Basher (у вільному перекладі – "британоненависник"). Я думаю, британські фани люблять Усика. Він справжній воїн, який виходить битися в інших країнах, бо через війну в Україні не має іншого вибору.

На Вемблі його зустрінуть чудово. Олександр заслужив це. Він – видатний чемпіон. Те, що він зробив в боксі – феноменально. Олімпійське золото, об'єднані титули в крузервейті без жодної поразки. Об’єднані титули у гевівейті, причому знов без жодної поразки", – сказав Воррен.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

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