Ф'юрі погодився на бій з іншим колишнім суперником Усика – ЗМІ

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі дав попередню згоду на проведення поєдинку зі своїм земляком Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє GB News.

За інформацією джерела, представники обох боксерів мали перші контакти ще на початку 2025 року, а наразі сторони узгоджують фінансові деталі контракту.

Очікується, що поєдинок відбудеться на лондонському Вемблі, але точна дата залишається невідомою.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Що стосується Ф'юрі, то британець після другої поразки від Олександра Усика заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше промоутер назвав потенційний рік завершення кар'єри Джошуа.