Тренер назвав найкращих гравців молодіжної збірної України на Євро-2025

Колишній головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб виділив найкращих гравців у складі збірної України U-21 на євро-2025.

Його слова передає "Український футбол".

"Дуже сподобався Очеретько у перших двох матчах. Проте фізично, і можливо, емоційно його вже не вистачило в третій грі з Нідерландами. Сподобався мені й Батагов, якщо винести його помилку за дужки. Але тут знову повертаємося до питання того ростеру гравців, які грали на турнірі фактично без замін. Також на дуже непоганому рівні проявив себе Нещерет", – розповів він.

Також тренер відзначив гру півзахисника Динамо Максима Брагару.

"Брагару теж доволі непогано, якщо також враховувати той факт, що Максим був запасним гравцем київського Динамо. Десь йому трішки не вистачає саме ефективності. Брагару достатньо добре реалізував себе у перших двох матчах Євро. Навіть у грі з нідерландцями, коли він у другому таймі перейшов на лівий фланг і почав заходити всередину під праву ногу й вся загроза йшла саме від нього", – розповів Дулуб.

Нагадаємо, збірна України U-21 програла одноліткам з Нідерландів та завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.

Як відомо, у першому турі чемпіонату Європи підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії (2:3), однак у другому матчі переграли Фінляндію (2:0).