Автор невдачі Іспанії у фіналі Ліги націй хоче змінити команду
Форвард збірної Іспанії Альваро Мората хоче залишити Галатасарай цього літа.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Контракт Морати належить Мілану. "Россонері" віддали 32-річного іспанця в оренду, яка закінчиться у січні 2026 року. При цьому турецький клуб має опцію викупу гравця за 8 мільйонів євро.
Проте сам Мората не бажає залишатися в Туреччині. І у нього вже є варіанти з Італією та Іспанією.
Згідно з джерелом, на форварда претендують Комо та Севілья. Головний тренер італійців Сеск Фабрегас намагається вмовити свого земляка приєднатися до його команди.
У складі Галатасарая Альваро Мората взяв участь у 16 матчах, у яких відзначився 7 голами та 3 асистами. Він допоміг клубу захистити статус чемпіона Туреччини.
Нагадаємо, що Мората був єдиним гравцем, який не реалізував пенальті у фіналі Ліги націй-2024/25. Через цей промах Іспанія програла матч Португалії.
Раніше стало відомо про великий скандал у турецькому футболі за участі Дисциплінарного комітету, всі члени якого подали у відставку через злив особистих листувань.