Магучіх виборола золото на етапі Діамантової ліги у Брюсселі

Українка Ярослава Магучіх здобула золото у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.

Магучіх стала єдиною легкоатлеткою, яка взяла висоту 2,00 м.

Також українка замовила 2.04 метра в спробі встановити новий рекорд сезону в світі, але жодної спроби не реалізувала.

Українка Ірина Геращенко показала 4-й результат. Вона стрибнула на 1,91 м.

Діамантова ліга - Брюссель

Стрибки у висоту (жінки)

08 вересня

