Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу
Сьогодні 00:25 24
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 00:07 24314
Брага переграла Панатінаїкос, Галатасарай вирвав перемогу в Молде: резульатти матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 97
Зеленський посмертно нагородив Дерюгіну державною відзнакою «Національна легенда України»
Вчора 23:36 177
Кополовець став помічником депутата Закарпатської області
Вчора 22:01 221
Дніпро-1 в меншості вирвав нічию в Спартака Трнави у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 21:36 662
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку
Вчора 21:02 1832
ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Ковпаком
Вчора 20:46 559
Жіноча збірна України обіграла Словенію і вийшла у плей-оф чемпіонату Європи
Вчора 20:19 853
Чорноморець дотиснув Лівий берег, Вікторія вибила ЛНЗ: результати матчів Кубка України
Вчора 19:26 1716
Прямі трансляції

Зеленський посмертно нагородив Дерюгіну державною відзнакою «Національна легенда України»

Президент України вручив відзнаки "Національна легенда України"
Вчора 23:36 177 0
Зеленський посмертно нагородив Дерюгіну державною відзнакою «Національна легенда України»
#Володимир Зеленський, #Альбіна Дерюгіна

Джерело - Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Президент Володимир Зеленський вручив державні відзнаки "Національна легенда України".

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України

Посмертно було нагороджено тренерку з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.

Загалом лауреатами стали 8 людей, серед яких: український музикант і композитор Тарас Петриненко, японський волонтер Фумінорі Цучіко, Герой України Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" (посмертно), нейрохірург Андрій Сірко, волонтерка Ірина Гук, заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко, енергетик із Краматорська Володимир Летенко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1948
Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 3979
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 24314
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 17488
Скала 1911 - Рух - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України Скала 1911 - Рух - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України 1878
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 23 серпня Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 23 серпня 3153
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77351
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23074
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35494 4
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49891 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16426
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 90488 4