Зеленський посмертно нагородив Дерюгіну державною відзнакою «Національна легенда України»

Президент Володимир Зеленський вручив державні відзнаки "Національна легенда України".
Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України
Посмертно було нагороджено тренерку з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.
Загалом лауреатами стали 8 людей, серед яких: український музикант і композитор Тарас Петриненко, японський волонтер Фумінорі Цучіко, Герой України Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" (посмертно), нейрохірург Андрій Сірко, волонтерка Ірина Гук, заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко, енергетик із Краматорська Володимир Летенко.
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