Джерело - Чемпіон.
У ніч із 19 на 20 серпня в американському Бостоні на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 292 українка Марина Мороз зазнала поразки.
У октагон українка поступилася Каріне Сілві (Бразилія, 16-4). Бразильська спортсменка успішно провела больовий прийом - придушення гільйотиною - наприкінці першого раунду. Мороз визнала поразку за секунду до гонгу.
Для Марини Мороз це 5-та поразка у профі-кар'єрі за 11 перемог. Її рекорд в UFC складає 6-5.
UFC 292. Каріне Сілва (Бразилія) - Марина Мороз (Україна) SUB 1/3
Karine Silva sinks in the Guillotine and taps Maryna Moroz with 1 second left in the first round 😳#UFC292— Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) August 19, 2023
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