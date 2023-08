У ніч із 19 на 20 серпня в американському Бостоні на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 292 українка Марина Мороз зазнала поразки.

У октагон українка поступилася Каріне Сілві (Бразилія, 16-4). Бразильська спортсменка успішно провела больовий прийом - придушення гільйотиною - наприкінці першого раунду. Мороз визнала поразку за секунду до гонгу.

Для Марини Мороз це 5-та поразка у профі-кар'єрі за 11 перемог. Її рекорд в UFC складає 6-5.

UFC 292. Каріне Сілва (Бразилія) - Марина Мороз (Україна) SUB 1/3

Karine Silva sinks in the Guillotine and taps Maryna Moroz with 1 second left in the first round 😳#UFC292

pic.twitter.com/PzxweGoITX