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Марина Мороз достроково програла Сілві на турнірі UFC 292

Сьогодні 08:24 94 0
Марина Мороз достроково програла Сілві на турнірі UFC 292
#Марина Мороз

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 19 на 20 серпня в американському Бостоні на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 292 українка Марина Мороз зазнала поразки.

У октагон українка поступилася Каріне Сілві (Бразилія, 16-4). Бразильська спортсменка успішно провела больовий прийом - придушення гільйотиною - наприкінці першого раунду. Мороз визнала поразку за секунду до гонгу.

Для Марини Мороз це 5-та поразка у профі-кар'єрі за 11 перемог. Її рекорд в UFC складає 6-5.

UFC 292. Каріне Сілва (Бразилія) - Марина Мороз (Україна) SUB 1/3

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