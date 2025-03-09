Збірна України з фехтування на рапірах посіла 9 місце на Кубку світу

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах у нижній сітці Кубку світу, який проходив у Каїрі (Єгипет), здобула три перемоги і посіла підсумкове 9 місце.

У нижню сітку українки потрапили після поразки в 1/8 фіналу від збірної Китаю.

Спочатку українські фехтувальниці не помітили опору Німеччини (45:31). Далі була не менш легка перемога над Польщею (44:30).

У головному матчі за дев'яте місце суперницями стали представниці Сінгапуру. Поєдинок вийшов дуже складним, але колектив Ольги Лелейко здобув мінімальну перемогу – 45:44.

Збірну України на змаганнях представляв такий склад: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Крістіна Петрова.

Зазначимо, що чоловіча команда у складі Дмитра Чучукала, Даниїла Гойди, Євгена Лазаренка і Андрія Погребняка поступилася у поєдинку за вхід в 16 Іспанії (40:45) і завершила змагання на 17 місці