Бразильський боєць ММА Луїс Феліпе Діас Коларес (11-4) загинув у ДТП в Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Spinnin Backfist.

Коларес повертався додому після тренування, коли його збив автобус. Боєць помер від отриманих травм дорогою до лікарні.

Коларес виступав у найлегшій вазі UFC з 2019 по 2022 роки.

awful news out of Brazil.



former UFC & current Ares FC fighter Felipe Colares has died at 29, after getting hit by a bus returning home from training.



per @geglobo pic.twitter.com/u0kVeFH67H