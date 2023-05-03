Джерело - Чемпіон.
Бразильський боєць ММА Луїс Феліпе Діас Коларес (11-4) загинув у ДТП в Ріо-де-Жанейро.
Про це повідомляє Spinnin Backfist.
Коларес повертався додому після тренування, коли його збив автобус. Боєць помер від отриманих травм дорогою до лікарні.
Коларес виступав у найлегшій вазі UFC з 2019 по 2022 роки.
awful news out of Brazil.— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 1, 2023
former UFC & current Ares FC fighter Felipe Colares has died at 29, after getting hit by a bus returning home from training.
per @geglobo pic.twitter.com/u0kVeFH67H
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