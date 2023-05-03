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Ексбоєць UFC Коларес загинув у ДТП

Боєць помер від отриманих травм дорогою до лікарні
Сьогодні 10:42 178 0
Ексбоєць UFC Коларес загинув у ДТП
#UFC

Джерело - Чемпіон.

Бразильський боєць ММА Луїс Феліпе Діас Коларес (11-4) загинув у ДТП в Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Spinnin Backfist.

Коларес повертався додому після тренування, коли його збив автобус. Боєць помер від отриманих травм дорогою до лікарні.

Коларес виступав у найлегшій вазі UFC з 2019 по 2022 роки.

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