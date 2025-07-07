Роллінс погодився на контракт із Мілуокі

Вільний агент Раян Роллінс погодився підписати 3-річний контракт з Мілуокі Бакс.

Про це повідомляє ESPN.

Сума угоди складе 12 млн доларів з опцією гравця на третій сезон. 23-річний Роллінс, який у сезоні-2024/2025 вдало ротував склад Бакс, отримав вигідний контракт після попередньої угоди з командою.

У минулій кампанії гравець, якого Голден Стейт обрали у другому раунді драфту 2022 року, набирав в середньому 6,2 очка, реалізуючи 40,8% 3-очкових кидків у 56 іграх.

У своїх 19 стартових матчах замість травмованого розігруючого Даміана Лілларда показники Роллінса зросли до 10,2 очка при 45,2% влучань з 3-очкової зони.

У своїх останніх 10 іграх регулярного сезону, коли Ліллард знову був недоступний, Роллінс набирав в середньому 12,3 очка і робив чотири передачі при 58% влучань з 3-очкової зони.

Раніше Мілуокі шокував новиною про підписання центрового Індіани Майлза Тернера. Як виявилося трохи пізніше, це було б неможливо без відрахування Деміана Лілларда. Сторони домовилися про викуп контракту на 113 мільйонів, які будуть розтягнуті на наступні п'ять років.