НБА запровадила нове кидкове правило, яке випробовується під час Літньої ліги

Літня ліга НБА 2025 року стала майданчиком для випробовування нового правила.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

НБА вирішила запровадити в Літній лізі правило, яке вперше було випробуване у G-Лізі минулого сезону.

Згідно з цим правилом, будь-який кидок, класифікований як "закид", буде зарахований до відсотка влучань команди, але не буде зарахований до статистики окремого гравця.

Таким чином ліга прагне заохотити більше спроб кидків на останніх секундах, замість того, щоб гравці просто дозволяли часу спливати.

Згідно з правилом, кидок буде вважатися "закидом" за трьох критеріїв:

кидок має бути виконаний щонайменше з 11 метрів;

кидок має бути виконаний в останні три секунди ігрового часу (правило працює для перших трьох чвертей матчу);

кидок має бути виконаний в результаті атаки, яка розпочалася зі своєї половини майданчика.

As tested during the 2024–25 NBA G League season and in effect for all 2025 NBA summer leagues, an unsuccessful end-of-period 'heave' will be recorded as a team—not individual—missed field goal attempt when all of the following criteria are met:



🏀 The missed field goal attempt… pic.twitter.com/D2P9fFTUxC — NBA Communications (@NBAPR) July 5, 2025

Нагадаємо, що в ніч на сьогодні, 6 липня, відбулися перші чотири матчі Літньої ліги НБА-2025.

Раніше стало відомо, що колишній гравець низки клубів НБА замислювався про самогубство.