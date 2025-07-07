Син Анчелотті стане головним тренером чинного чемпіона Кубку Лібертадорес

Син легендарного Карло Анчелотті Давіде стане головним тренером бразильської команди Ботафогу.

Про це повідомляє видання Globo.

Італійський фахівець, що працював помічником тренера збірної Бразилії, погодився на пропозицію "одинокої зірки".

35-річний тренер має прибути до Ріо-де-Жанейро найближчими днями для підписання контракту.

Перший матч під керівництвом Анчелотті Ботафогу проведе вже наступного тижня, на матч проти Васко да Гами в неділю команду виведе Клаудіо Касапа, який виконує обов'язки головного тренера.

Зауважимо, що "одинока зірка" залишилася без коуча після вильоту команди з Клубного чемпіонату світу від Палмейрас, власник Ліона та Ботафогу вирішив звільнити Ренато Пайву.

Нагадаємо, що Давіде Анчелотті був тривалий час помічником свого батька Карло, який змінив мадридський Реал на збірну Бразилії.

Наприкінці минулого року Ботафогу вперше в історії виграв Кубок Лібертадорес, а також здобули третій титул чемпіона Бразилії, уперше з 1995-го.