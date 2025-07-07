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Дьокереш погодився відмовитися від частини зарплати заради трансферу в Арсенал

Станіслав Лисак — 7 липня 2025, 08:51
Дьокереш погодився відмовитися від частини зарплати заради трансферу в Арсенал
Getty Images

Форвард Спортинга та збірної Швеції Віктор Дьокереш готовий відмовитися від своїх апетитів щодо заробітної плати заради переходу в Арсенал.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Швед погодився відмовитися від 2 млн євро, щоб полегшити переговори між "канонірами" та лісабонським Спортингом.

"Леви" прагнуть отримати за трансфер зіркового нападника більше, ніж наразі пропонують лондонці.

Дьокереш своєю чергою робить усе можливе, щоб здійснити перехід до клубу АПЛ. Раніше гравець повідомив президенту клубу, що більше не гратиме за португальську команду.

Віктор приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.

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