Дьокереш погодився відмовитися від частини зарплати заради трансферу в Арсенал

Форвард Спортинга та збірної Швеції Віктор Дьокереш готовий відмовитися від своїх апетитів щодо заробітної плати заради переходу в Арсенал.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Швед погодився відмовитися від 2 млн євро, щоб полегшити переговори між "канонірами" та лісабонським Спортингом.

"Леви" прагнуть отримати за трансфер зіркового нападника більше, ніж наразі пропонують лондонці.

🚨🇸🇪 Viktor Gyökeres has accepted to give up €2m from his salary in order to facilitate negotiations between Arsenal and Sporting.



Sporting insist on higher fee compared to Arsenal proposal…



…and Gyökeres tries his best also giving up money to make it happen, as per Record. pic.twitter.com/lVM6pGbq41 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025

Дьокереш своєю чергою робить усе можливе, щоб здійснити перехід до клубу АПЛ. Раніше гравець повідомив президенту клубу, що більше не гратиме за португальську команду.

Віктор приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.