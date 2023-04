Ковтун завоював перше золото в кар’єрі на чемпіонаті Європи

Ілля Ковтун завоював золото у вправах на паралельних брусах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Анталії.

Українець заробив 15,166 бала. Це його перше золото в кар’єрі на чемпіонаті Європи.

Другим став Ферхан Арікан з Туреччини, трійку замкнув Тьєрно Діалло з Іспанії.

Illia Kovtun truly is at his brilliant best on the parallel bars



He moves first at present with 15.166



He moves first at present with 15.166