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Ковтун завоював перше золото в кар’єрі на чемпіонаті Європи

Українець заробив 15,166 бала у вправах на паралельних брусах
Сьогодні 17:42 320 0
Ковтун завоював перше золото в кар’єрі на чемпіонаті Європи
#Ілля Ковтун, #Ферхан Арікан

Джерело - Чемпіон.

Ілля Ковтун завоював золото у вправах на паралельних брусах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Анталії.

Українець заробив 15,166 бала. Це його перше золото в кар’єрі на чемпіонаті Європи.

Другим став Ферхан Арікан з Туреччини, трійку замкнув Тьєрно Діалло з Іспанії.

Повідомлялося, що Ковтун завоював бронзову нагороду у вправах на перекладині.

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