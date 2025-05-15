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Неймар може продовжити контракт із Сантосом

Станіслав Лисак — 15 травня 2025, 22:31
Неймар
Неймар
Getty Images

Бразильський нападник Неймар веде переговори з Сантосом щодо продовження контракту.

Про це повідомляє The Athletic.

Президент Сантоса Марсело Тейшейра бере участь у переговорах із представниками футболіста. Очікується, що угода може бути пролонгована до 2026 року.

Контракт Неймара з Сантосом діє до кінця червня поточного року. Минулого тижня 33-річний бразилець отримав чергову травму. Сумарно у поточному сезоні на рахунку форварда 3 голи та 3 асисти в 11 матчах за Сантос у всіх турнірах.

Нагадаємо, що взимку Неймар розірвав контракт з Аль-Хілялем, за який у сезоні-2024/25 зіграв всього два матчі через травми та приєднався до Сантоса, вихованцем якого він є.

Раніше повідомлялося, що бразильський гравець може повернутися до Барселони під час літнього трансферного вікна.

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