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Мілан планує запросити на посаду тренера, який переграв команду у фіналі Кубку Італії

Олексій Мурзак — 15 травня 2025, 22:40
Мілан планує запросити на посаду тренера, який переграв команду у фіналі Кубку Італії
Вінченцо Італьяно
Getty Images

Мілан планує запросити італійського спеціаліста Вінченцо Італьяно на посаду головного тренера після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Саме тренер Болоньї став головним фаворитом на заміну Сержіу Консейсау. За інформацією джерела, особливо його кандидатура набирає популярності після перемоги над Міланом у фіналі Кубку Італії.

До цього обговорювалися кандидатури Роберто Де Дзербі, Мауріціо Саррі, Массіміліано Аллегрі та Сеска Фабрегаса, який вирішив залишитися у Комо.

Раніше повідомлялося, що екстренер збірної Італії Роберто Манчіні хоче відновити тренерську кар'єру60-річний фахівець влітку буде віддавати перевагу пропозиціям з чемпіонату Італії та Англійської Прем'єр-ліги.

Болонья Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Вінченцо Італьяно Сержіу Консейсау

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