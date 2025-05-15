Французька Ліга 1 може кардинально змінити формат чемпіонату

Федерація футболу Франції (ФФФ) розглядає можливість кардинальної реформи елітного дивізіону національного чемпіонату, Ліги 1.

Про це повідомляє L’Equipe.

За їхньою інформацією, чемпіон буде визначатися не традиційним способом за кількістю набраних очок. Розглядається можливість проведення міні-плейоф між 4 найкращими командами, які будуть розділені на дві півфінальні пари, переможці яких у фіналі розіграють чемпіонство у одному матчі.

Ключовою причиною, через яку ФФФ розглядає можливість такої реформи, є гегемонія ПСЖ, через яку інтрига в боротьбі за чемпіонство зазвичай відсутня. За тур до фінішу поточного сезону Ліги 1 команда Луїса Енріке випереджає найближчого переслідувача, Марсель, на 19 очок.

Раніше одразу 9 гравців ПСЖ увійшли до символічної збірної сезону Ліги 1.