Стало відомо, скільки Наполі пропонує Шахтарю за трансфер Судакова

Наполі домовився із півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим про контракт на 4 роки.

Утім, домовленостей між самими клубами ще немає, повідомляє Calciomercato.

За даними джерела, неаполітанський клуб запропонував за гравця 35 мільйонів євро + 5 млн у вигляді бонусів. "Гірники" хочуть отримати за нього мінімум 40 мільйонів євро фіксованою сумою, а також бонуси і відсоток від майбутнього трансферу.

Ба більше, італійський клуб поки поставив на паузу можливий викуп гравця. Причин є кілька, однак джерело їх не розкриває.

У поточному сезоні Судаков зіграв 35 матчів за "гірників" у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість гольових передач.

Раніше стала відома можлива зарплата гравця в Наполі.