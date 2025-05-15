Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Визначився склад збірної Італії на підготовку до сезону-2025/26

Олег Дідух — 15 травня 2025, 22:15
Визначився склад збірної Італії на підготовку до сезону-2025/26
FISI

Тренерський штаб зірної Італії з біатлону визначився зі складом чоловічої та жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії (FISI).

Чоловіки: Томмазо Джакомель, Патрік Браунхофер, Елія Дзені, Лукас Хофер, Дідьє Біона, Ніколо Бетемпс, Марко Барале, Крістоф Пірхер, Фелікс Ратшіллер, Даніеле Каппелларі, Давіде Компаньоні.

Жінки: Ліза Віттоцці, Доротея Вірер, Ханна Аухенталлер, Мікела Каррара, Самуела Комола, Мартіна Трабуккі, Ребекка Пасслер Сара Скаттоло, Беатріче Трабуккі, Лінда Цингерле, Фабіана Карпелла, Іларія Скаттоло, Бірджит Шольцхорн, Франческа Брокк'єро.

Як і у попередні роки, Доротея Вірер готуватиметься до сезону з чоловічою командою. Ліза Віттоцці, яка відновлюється після травми спини, підготовку розпочне за індивідуальною програмою.

Віттоцці Доротея Вірер

Доротея Вірер

Спортивний директор збірної Італії назвав фактор, який завадив Вірер показати кращі результати
Срібний біб у біатлоні: Джима, Підручний і зіркові ветерани в новій боротьбі
Італійка Вірер поповнила колекцію нагород перемогою на турнірі Trofeo 5 Nazioni
Її обожнюють мільйони. Легендарній Доротеї Вірер – 35
Зіркова італійська біатлоністка відреагувала на завершення кар'єри братів Бо

Останні новини