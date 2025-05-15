Визначився склад збірної Італії на підготовку до сезону-2025/26

Тренерський штаб зірної Італії з біатлону визначився зі складом чоловічої та жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії (FISI).

Чоловіки: Томмазо Джакомель, Патрік Браунхофер, Елія Дзені, Лукас Хофер, Дідьє Біона, Ніколо Бетемпс, Марко Барале, Крістоф Пірхер, Фелікс Ратшіллер, Даніеле Каппелларі, Давіде Компаньоні.

Жінки: Ліза Віттоцці, Доротея Вірер, Ханна Аухенталлер, Мікела Каррара, Самуела Комола, Мартіна Трабуккі, Ребекка Пасслер Сара Скаттоло, Беатріче Трабуккі, Лінда Цингерле, Фабіана Карпелла, Іларія Скаттоло, Бірджит Шольцхорн, Франческа Брокк'єро.

Як і у попередні роки, Доротея Вірер готуватиметься до сезону з чоловічою командою. Ліза Віттоцці, яка відновлюється після травми спини, підготовку розпочне за індивідуальною програмою.