Вонн увійшла до складу збірної США на олімпійський сезон

Збірна США з гірських лиж визначилася зі складом чоловічої та жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє NeveItalia.

Головна новина – у складі жіночої збірної присутня легендарна Ліндсі Вонн, яка повернулася у спорт минулого року та вирішила не завершувати кар’єру.

Склад збірної США на сезон-2025/26:

Чоловіки: Рівер Радамус, Томмі Форд, Брайс Беннетт, Джаред Голдберг, Раян Кокран-Зігле, Бенжамін Рітчі

Жінки: Брізі Джонсон, Лорен Масуга, Мікаела Шиффрін, Ліндсі Вонн, Ей Джей Харт, Ніна О’Браєн, Пола Мольцан, Кеті Хенсін, Жаклін Вайлз

Нагадаємо, на фіналі Кубку світу-2024/25 у Сан Веллі Вонн вперше за 7 років піднялася на подіум на Кубку світу. В жовтні поточного року американці виповниться 41 рік.