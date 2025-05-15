Вонн увійшла до складу збірної США на олімпійський сезон
Ліндсі Вонн
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Збірна США з гірських лиж визначилася зі складом чоловічої та жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону-2025/26.
Про це повідомляє NeveItalia.
Головна новина – у складі жіночої збірної присутня легендарна Ліндсі Вонн, яка повернулася у спорт минулого року та вирішила не завершувати кар’єру.
Склад збірної США на сезон-2025/26:
Чоловіки: Рівер Радамус, Томмі Форд, Брайс Беннетт, Джаред Голдберг, Раян Кокран-Зігле, Бенжамін Рітчі
Жінки: Брізі Джонсон, Лорен Масуга, Мікаела Шиффрін, Ліндсі Вонн, Ей Джей Харт, Ніна О’Браєн, Пола Мольцан, Кеті Хенсін, Жаклін Вайлз
Нагадаємо, на фіналі Кубку світу-2024/25 у Сан Веллі Вонн вперше за 7 років піднялася на подіум на Кубку світу. В жовтні поточного року американці виповниться 41 рік.