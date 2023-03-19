Котовський став другим у загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики

Перемогу в загальному заліку здобув швейцарець Рот

Джерело - Чемпіон.

19 березня у Казахстані відбувся останній етап на Кубку світу з лижної акробатики, за наслідками якого сформувався загальний залік змагань.

За підсумками сезону перемогу в загальному заліку здобув швейцарець Ное Рот.

Другим став українець Дмитро Котовський. Перед етапом в Алмати українець мав шанси виграти загальний залік, проте не зміг кваліфікуватися до фіналу на останньому змаганні.

Цього сезону Котовський здобув 2 золота, срібло та бронзу на етапах КС.

Кубок світу з лижної акробатики

Загальний залік

Чоловіки