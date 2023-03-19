Котовський став другим у загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики

Джерело - Чемпіон.
19 березня у Казахстані відбувся останній етап на Кубку світу з лижної акробатики, за наслідками якого сформувався загальний залік змагань.
За підсумками сезону перемогу в загальному заліку здобув швейцарець Ное Рот.
Другим став українець Дмитро Котовський. Перед етапом в Алмати українець мав шанси виграти загальний залік, проте не зміг кваліфікуватися до фіналу на останньому змаганні.
Цього сезону Котовський здобув 2 золота, срібло та бронзу на етапах КС.
Кубок світу з лижної акробатики
Загальний залік
Чоловіки
- 1. Ное Рот (Швейцарія) - 429,00
- 2. Дмитро Котовський (Україна) - 371,00
- 3. Пірмін Вернер (Швейцарія) - 302,00
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- 8. Максим Кузнєцов (Україна) - 169,00
- 9. Володимир Кушнір (Україна) - 158,00
- 21. Олександр Окіпнюк (Україна) - 56,00
- 33. Захар Максимчук (Україна) - 27,00
- 34. Олександр Абраменко (Україна) - 26,00
- 39. Ян Гаврюк (Україна) - 9,00