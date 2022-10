Хаас виступить на домашньому Гран-прі США в особливій лівреї.

Про це повідомляє прес-служба команди Ф-1.

Американська команда урізноманітнила традиційне забарвлення смугами та 50 зірками - за кількістю штатів США.

Carrying 50 stars across each car this weekend for our home race 🇺🇸#HaasF1 #USGP pic.twitter.com/w0ps7Xp2uV