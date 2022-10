Мак-Грегор: Викладуся на повну й прикінчу Мейвезера

Ексчемпіон UFC Конор Макгрегор готовий провести реванш із боксером Флойдом Мейвезером-молодшим.

Про це ірландець заявив у Твіттері.

You’ve way more venom then Floyd. I beat Floyd if we rematch. Untold truth it was me who carried him the early rounds playing pitty patty. Every single shot I threw early landed. From body to head I was playing ping pong. I come out full force, and today, I end floyd.