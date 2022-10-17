Мак-Грегор: Викладуся на повну й прикінчу Мейвезера

Ексчемпіон UFC Конор Макгрегор готовий провести реванш із боксером Флойдом Мейвезером-молодшим.

Про це ірландець заявив у Твіттері.

"Поб’ю Мейвезера, якщо реванш відбудеться. У перших раундах я влаштував для нього сумну вечірку. Кожен удар досягав мети. Я грав ним у пінг-понг. Цього разу я викладуся на повну й прикінчу Флойда", - сказав Мак-Грегор.