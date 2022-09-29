Чемпіонка Європи з джиу-джитсу Богдана Голуб бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск туди росіян.

Про це розповіла спортсменка у Facebook.

"Достатньо давно не ділилась з вами деталями свого спортивного життя.

На психологічному рівні мені складно даються тренування з початком повномасштабної війни росії проти нашої України.

Міжнародні змагання з джиу я розглядаю як свою роботу, яку ніхто в країні не зробить краще за мене.

Я вважаю, що спорт, так само як і жодна з можливих сфер діяльності в Україні, не може бути поза політикою.

Коли в країні повномасштабна війна, коли на українські міста і села скидають бомби, коли частина країни окупована рашистами, коли кожного дня гинуть цивільні та наші військові.

І от трапилося те, чого я чекала, проте не очікувала, що це буде так скоро. На чемпіонат світу 2022 в Еміратах, який буде на початку листопада, зареєстрована вся рашиська збірна з джиу.

Я, Голуб Богдана Олегівна, майстер спорту міжнародного класу з джиу-джитсу, член збірної команди України з джиу-джитсу, чемпіонка Європи-2022, віцечемпіонка Всесвітніх ігор 2022, чорний пасок з бразильського джиу-джитсу, категорично проти та бойкотую Чемпіонат світу 2022 з джиу в Еміратах.

Мені приємно, що в Міністерстві молоді та спорту України та в українській Асоціації джиу-джитсу є люди, які розділяють мою думку та позицію.

Офіційна відповідь IJJF, Міжнародній Федерації джиу, - вони розуміють ситуацію, підтримують Україну, проте в їх спорті має бути "мир, дружба, жвачка". Тому росія та білорусь - це дуже бажані гості для них на всіх змаганнях. І байдуже, що більшість росіян і білорусів підтримують знищення українців", - написала Голуб.