Верняєв: Треба мотивувати людей переходити на українську мову

Джерело - Чемпіон.
Людей з окупованих територій потрібно мотивувати вивчати українську мову.
Про це заявив Олімпійський чемпіон Олег Верняєв.
"З самого початку вторгнення я сказав друзям, що хочу спілкуватися українською, хочу вчити її. Але соромишся виходити кудись і помилятися, виходити з зони комфорту. І я запропонував друзям годину в день спілкуватися українською, допомагати мені, підказувати".
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"Потім я зрозумів, що якщо говорити публічно, на якомусь інтерв'ю, то російську треба прибирати й переходити на українську. Я знайшов вчителя і почав займатися українською 2-3 рази на тиждень. Щодо переходу на українську мову людей з окупованих територій Донеччини та Луганщини... Я завжди проводжу паралель зі спортом - тренер завжди казав мені, що треба мотивувати".
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"Треба робити так, щоб я захотів тренуватися, перемагати. Так і тут, треба зробити так, щоб вони захотіли повернутися до нас, розуміли, що ми їх чекаємо, любимо і вважаємо, що Луганськ, Донецьк, Крим, Херсон - це Україна", - сказав Верняєв.