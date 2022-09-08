Верняєв: Треба мотивувати людей переходити на українську мову

Олімпійський чемпіон розповів, як перейшов на українську мову

Джерело - Чемпіон.

Людей з окупованих територій потрібно мотивувати вивчати українську мову.

Про це заявив Олімпійський чемпіон Олег Верняєв.

"З самого початку вторгнення я сказав друзям, що хочу спілкуватися українською, хочу вчити її. Але соромишся виходити кудись і помилятися, виходити з зони комфорту. І я запропонував друзям годину в день спілкуватися українською, допомагати мені, підказувати".

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"Потім я зрозумів, що якщо говорити публічно, на якомусь інтерв'ю, то російську треба прибирати й переходити на українську. Я знайшов вчителя і почав займатися українською 2-3 рази на тиждень. Щодо переходу на українську мову людей з окупованих територій Донеччини та Луганщини... Я завжди проводжу паралель зі спортом - тренер завжди казав мені, що треба мотивувати".

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