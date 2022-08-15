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Ураган замінить Продексім у новому сезоні Ліги чемпіонів

Вчора 23:45 241 0
Команда не зможе стартувати у новому сезоні
Ураган замінить Продексім у новому сезоні Ліги чемпіонів
#Продексім, #Ураган

Джерело - kamp-sport.com.

Херсонський Продексім, швидше за все, не гратиме в новому сезоні.

Про це повідомляє Kamp-Sport.

Інформація про збереження Продексіму та переїзд до Києва чи Львова не підтвердилася.

Майже усі гравці знайшли собі нові команди. Офіційно оформлені трансфери Кирила Ципуна (польський Пяст Глівіце) та Сергія Малишка (львівська Енергія). На днях буде оголошено про переходи Миколи Микитюка, Петра Шотурми, Ігоря Корсуна та, ймовірно, Михайла Зварича.

Офіційної інформації від клубу зараз нема, однак вона може появитися з дня на день. Клуб майже стовідсотково не гратиме у Лізі Чемпіонів та Екстралізі. Місце в Лізі Чемпіонів херсонців займе Ураган з Івано-Франківська, яка на 24 лютого займала 2 місце.

Продексім уже офіційно не зіграє на передсезонному турнірі у Києві з 25 по 28 серпня. Асоціація футзалу України спочатку анонсувала херсонців у складі учасників змагань. Також виникають певні складнощі з дедлайнами перед УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Продексім стартує з основного раунду Ліги чемпіонів.

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