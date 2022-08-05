Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи, який відбувся 4 серпня в угорському Будапешті, Анна Рикун здобула золоту медаль у ваговій категорії до 57 кг.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Маючи власну вагу у 56,5 кг сумчанка витиснула 123,5 кг – це в понад два рази більшу за власну вагу і на півтора кілограми покращила свій попередній світовий рекорд. При цьому "срібну" призерку Ганну Бутурлін з Дніпра, вона випередила на 18,5 кг.