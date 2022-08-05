Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи, який відбувся 4 серпня в угорському Будапешті, Анна Рикун здобула золоту медаль у ваговій категорії до 57 кг.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Маючи власну вагу у 56,5 кг сумчанка витиснула 123,5 кг – це в понад два рази більшу за власну вагу і на півтора кілограми покращила свій попередній світовий рекорд. При цьому "срібну" призерку Ганну Бутурлін з Дніпра, вона випередила на 18,5 кг.
"Думок перед виходом було багато. І, в першу чергу, це думки про те, що нашим воїнам зараз набагато складніше, ніж мені. І що змагання – це дрібниці в порівнянні з тим, що зараз відбувається в країні. І в порівнянні з тим, як ми кожен день воюємо з собою, зі своїми емоціями, своїми станами. Що ми проживаємо. Тому треба не скиглити, треба зібратися і просто зробити. Це медаль, так як і попередня, для моєї рідної неньки-України, для всіх тих, хто захищає зараз нашу країну. Якщо ця перемога може когось змотивувавти, комусь надати наснаги чи якось вплинути на нашу країну на міжнародному рівні – то це вже для мене велика перемога", - зазначила Рикун.