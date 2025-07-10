Нагорняк: Епіцентру необхідно звикнути до інтенсивності Прем'єр-ліги

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк оцінив нічию з львівським Рухом (1:1) у товариському матчі.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Тренер вважає, що такі матчі йдуть на користь команді, адже гравці повинні звикнути до інтенсивності Української Прем'єр-ліги.

"Такі матчі йдуть нам на користь, тому що Рух вже четвертий сезон грає в Прем’єр-Лізі. Хлопці вже звикли до тієї інтенсивності, до Прем’єр-Ліги. Нам же до цього потрібно лише звикати, тому що в нас 4-5 гравців, які грали в Прем’єр-Лізі, а так… команда молода, більшість хлопців, так би мовити, не нюхали ще того пороху. А спаринги завжди корисні", – зазначив він.

Далі на команду очікують нові контрольні поєдинки та непрості суперники.

"Попереду Буковина, яка хоч і гратиме в Першій лізі, але самі знаєте, як підсилюється та ставить завдання на майбутній сезон вийти в Прем’єр-Лігу. Згодом Оболонь та Колос – дві команди УПЛ. Тільки в спарингах з хорошими командами ти можеш відчути, на що ти вартий", – заявив Нагорняк.

Нагадаємо, напередодні Епіцентр визначився зі стадіоном на дебютний сезон в УПЛ.