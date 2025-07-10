Олександрія розписала мирову з командою, що напередодні розгромила Полісся

Олександрія зіграла внічию зі словацьким ДАК 1904 у товариському матчі на навчально-тренувальних зборах.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Зауважимо, що напередодні Дунайська Стреда грала проти іншого українського клубу. ДАК 1904 розгромив Полісся, яке віднедавна очолює колишній тренер Олександрії Руслан Ротань.

Товариський матч

10 липня

Олександрія – ДАК 1904 0:0

Нагадаємо, Ротаня на тренерському містку Олександрії замінив Кирило Нестеренко. 33-річний спеціаліст стане наймолодшим тренером в історії Української Прем'єр-ліги.

Вже невдовзі команда розпочне свій єврокубковий шлях. Олександрія зіграє проти клубу, що програє у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія). Поєдинки другого кваліфікаційного раунду пройдуть 24 та 31 липня.

Олександрія номінально домашні матчі єврокубків проводитиме в польському Катовіце.