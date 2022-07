FunPlus Phoenix здобули перемогу над Paper Rex у фіналі VCT 2022: Stage 2 Masters - Copenhagen з Valorant.

За FPP виступає український капітан Кирило ANGE1 Карасьов.

За перемогу в фіналі чемпіонату світу команда заробила 200 тисяч доларів призових

