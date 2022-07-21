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На Донеччині загинув тренер з плавання

Сьогодні 12:39 253 0
27-річний Ульяницький загинув під час обстрілу з ворожого танка
На Донеччині загинув тренер з плавання

Джерело - yangoly-sportu.teamukraine.com.ua.

На Донеччині, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України, загинув командир взводу - молодший лейтенант Володимир Ульяницький.

Про це повідомляє пресслужба Спортивного Комітету України

27-річний воїн загинув під час обстрілу з ворожого танка.

Володимир Ульяницький був тренером із плавання у СК ЗОРЯ, призером чемпіонатів Миколаївської області з плавання, учасником чемпіонатів країни у складі збірної Миколаївської області.

Раніше на Харківщині загинув державний тренер з водного поло.

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