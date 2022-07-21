На Донеччині загинув тренер з плавання

Джерело - yangoly-sportu.teamukraine.com.ua.
На Донеччині, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України, загинув командир взводу - молодший лейтенант Володимир Ульяницький.
Про це повідомляє пресслужба Спортивного Комітету України
27-річний воїн загинув під час обстрілу з ворожого танка.
Володимир Ульяницький був тренером із плавання у СК ЗОРЯ, призером чемпіонатів Миколаївської області з плавання, учасником чемпіонатів країни у складі збірної Миколаївської області.
Раніше на Харківщині загинув державний тренер з водного поло.