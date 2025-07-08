Дуже зайнятий клуб: Реал звернувся до Ла Ліги із проханням перенести матч першого туру

Мадридський Реал надіслав запит до керівництва Ла Ліги із проханням перенести його матч першого туру чемпіонату Іспанії сезону-2025/26.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, "вершкові" аргументували своє прохання участю у пізніх стадіях Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Зазначимо, що матч першого туру Ла Ліги, у якому Реал зустрінеться з Осасуною, має відбутися 19 серпня. Фінал КЧС-2025, у якому "бланкос" можуть зіграти, запланований на 13 липня.

Це означає, що королівський клуб не матиме мінімум шість тижнів (три тижні відпочинку і мінімум три тижні передсезонної підготовки) між турнірами, про які Профспілка футболістів Іспанії (AFE) домовилася з Ла Лігою.

Варто нагадати, що президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував проведення Клубного чемпіонату світу влітку саме через його вплив на розклад національних чемпіонатів.

Мадридський Реал готується зіграти у півфіналі КЧС-2025. Суперником команди Андрія Луніна буде чинний переможець Ліги чемпіонів в особі ПСЖ. Ця гра відбудеться завтра, 9 липня. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.