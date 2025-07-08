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Дуже зайнятий клуб: Реал звернувся до Ла Ліги із проханням перенести матч першого туру

Олексій Погорелов — 8 липня 2025, 21:50
Дуже зайнятий клуб: Реал звернувся до Ла Ліги із проханням перенести матч першого туру
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал надіслав запит до керівництва Ла Ліги із проханням перенести його матч першого туру чемпіонату Іспанії сезону-2025/26.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, "вершкові" аргументували своє прохання участю у пізніх стадіях Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Зазначимо, що матч першого туру Ла Ліги, у якому Реал зустрінеться з Осасуною, має відбутися 19 серпня. Фінал КЧС-2025, у якому "бланкос" можуть зіграти, запланований на 13 липня.

Це означає, що королівський клуб не матиме мінімум шість тижнів (три тижні відпочинку і мінімум три тижні передсезонної підготовки) між турнірами, про які Профспілка футболістів Іспанії (AFE) домовилася з Ла Лігою.

Варто нагадати, що президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував проведення Клубного чемпіонату світу влітку саме через його вплив на розклад національних чемпіонатів.

Мадридський Реал готується зіграти у півфіналі КЧС-2025. Суперником команди Андрія Луніна буде чинний переможець Ліги чемпіонів в особі ПСЖ. Ця гра відбудеться завтра, 9 липня. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Іспанія Клубний чемпіонат світу Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Реал Мадрид

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