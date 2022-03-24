Мак-Грегора заарештували за небезпечне водіння

Ірландець потрапив за ґрати

Колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора затримали в Дубліні за небезпечне водіння.

Про це повідомляє BJPenn.com.

Bentley Continental GT вартістю 187 тисяч доларів був відправлений на штрафстоянку, а сам Макгрегор був доставлений у ділянку, де йому звинуватили.

Через кілька годин бійця випустили під заставу із зобов'язанням з'явитися до суду, коли буде призначено перше засідання.

Мак-Грегору загрожує штраф у розмірі 5,5 тисячі доларів або тюремне ув'язнення строків до шести місяців, або те й інше.