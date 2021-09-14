Журналісти неправильно подали слова дворазового олімпійського призера зі спортивної гімнастики Олег Верняєв про можливу зміну громадянства.

Про це розповів сам гімнаст.

"У зв'язку з останніми новинами, хотів би внести корективи в заголовках наших ЗМІ. Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію, яку я говорив, тому зараз в декількох реченнях висловлю свою думку.

По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьку і на Олімпійських іграх в Ріо 2016-го року, я піднімав стяг своєї країни. Я не збираюся шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав про це, тим більше з моєю ситуацією з відстороненням. Я розумію, що мої слова перевернули з "ніг на голову" для голосних заголовків. Я висвітлював події всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебного боку.

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По-друге, чому не було сказано, що за підтримки Президента і міністерства підтримують спорт і розвивають його? Якщо взяти конкретно спортивну гімнастику, нам придбали саме той килим, який нам був потрібен на Олімпійських іграх в Токіо, який коштує дуже багато. І при цьому на олімпійській базі Конча-Заспа будується новий зал для спортивної гімнастики та інших видів спорту.

Я сподіваюся, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться і я зможу повернутися в тренувальний зал і пліч-о-пліч з нашим тренерським штабом і молодими, перспективними хлопцями у збірній підготуватися до Олімпійських Ігор в Парижі 2024, повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не поверталися з Олімпійських ігор без медалей", - написав Верняєв.