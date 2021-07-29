Український представник змішаних єдиноборств Ярослав Амосов претендує на звання найкращого бійця 2021 року за версією MMA Awards.

Про це повідомляє MMA Awards.

Ярослав Амосов, який є чемпіоном промоушену Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг), посперечається за престижну нагороду з американцем Камару Усманом, мексиканцем Брендоном Морено, бразильцем Чарльзом Олівейрою та поляком Яном Блаховічем.

Також українець претендує на перемогу в інших номінаціях - Прорив року та Міжнародний боєць року.

27-річний Ярослав Амосов став першим українцем, який здобув чемпіонський титул одного із найпрестижніших у світі промоушенів - Bellator.