Українець виграв бронзу чемпіонату Європи у стрибках із жердиною

Український стрибун із жердиною Олександр Онуфрієв посів третє місце на юніорській першості Європи з легкої атлетики (спортсмени до 20-ти років), який завершився в Таллінні (Естонія).

Про це повідомляє ФЛАУ.

У заключний день змагань Онуфрієв здобув бронзову нагороду з особистим рекордом - 5,44 метра.

Українець за додатковими показниками поступився "сріблом" Матвію Волкову з Білорусі, який також фінішував із результатом 5,44 метра.

Переміг Француз Ентоні Амміраті, який подолав висоту на позначці 5,64 метра.