 Українець виграв бронзу чемпіонату Європи у стрибках із жердиною | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Українець виграв бронзу чемпіонату Європи у стрибках із жердиною

Сьогодні 10:44 757 0
Українець виграв бронзу чемпіонату Європи у стрибках із жердиною
Українець виграв бронзу чемпіонату Європи у стрибках із жердиною
Фото - uaf.org.ua

Джерело - uaf.org.ua.

Український стрибун із жердиною Олександр Онуфрієв посів третє місце на юніорській першості Європи з легкої атлетики (спортсмени до 20-ти років), який завершився в Таллінні (Естонія).

Про це повідомляє ФЛАУ.

У заключний день змагань Онуфрієв здобув бронзову нагороду з особистим рекордом - 5,44 метра.

Українець за додатковими показниками поступився "сріблом" Матвію Волкову з Білорусі, який також фінішував із результатом 5,44 метра.

Переміг Француз Ентоні Амміраті, який подолав висоту на позначці 5,64 метра.

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