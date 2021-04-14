 Збірна України поступилася суперницям з Білорусі | Гандбол | Champion.com.ua
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Збірна України поступилася суперницям з Білорусі

Сьогодні 18:09 660 0
Українки зіграла другий контрольний матч
Збірна України поступилася суперницям з Білорусі
#Україна, #Білорусь

Джерело - Чемпіон.

У середу, 14 квітня, жіноча збірна України з гандболу програла в другому товариському матчі з Білоруссю.

Поєдинок відбувся у Мінську. 

У першому спарингу, який відбувся днем ​​раніше, Україна обіграла Білорусь - 24:27 (12:13).

Контрольний матч
Гандбол. Жінки
14 квітня

Білорусь - Україна 29:21 (13:15)

Україна: Гладун, Салтанюк, Воронько; Павлик, Маркевич - 2 голи, Смолінг, Мелекесцева, Воловник, Савчин, Поляк - 6, Стельмах - 3, Левченко - 5, Борисевич - 1, Каганець - 4, Бельмас, Передерій. 

Білорусь: Котина - 4 голи, Коновал - 3, Кулак - 3, Шинкарук - 2, Ахраменко - 3, Василевська - 2, Мокате - 2, Ільїна - 3, Сотникова - 1, Снєжка - 1, Вакулич - 2, Сивуха - 1, Єлісєєва - 1, Синявська - 1.

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