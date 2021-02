Фергюсон проведе бій на початку квітня

Боєць UFC Тоні Фергюсон, який виступає в легкій вазі, у своєму наступному поєдинку зустрінеться з Майклом Чендлером.

Про це повідомляє DomGoatMMA.

Цей поєдинок відбудеться 3 квітня на Бійцівському острові в Абу-Дабі і очолить один з турнірів серії UFC Fight Night.

Відзначається, що контракт на бій ще не підписаний, але бійці вже дали свою згоду.

