 Фергюсон проведе бій на початку квітня | ММА | Champion.com.ua
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Фергюсон проведе бій на початку квітня

Сьогодні 14:40 442 0
Суперником буде Чендлер
Фергюсон проведе бій на початку квітня
#Фергюсон

Джерело - Чемпіон.

Боєць UFC Тоні Фергюсон, який виступає в легкій вазі, у своєму наступному поєдинку зустрінеться з Майклом Чендлером.

Про це повідомляє DomGoatMMA.

Цей поєдинок відбудеться 3 квітня на Бійцівському острові в Абу-Дабі і очолить один з турнірів серії UFC Fight Night.

Відзначається, що контракт на бій ще не підписаний, але бійці вже дали свою згоду.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Тоні Фергюсон програв Чарльзу Олівейрі одноголосним рішенням суддів на UFC 256.

Раніше, Олівейра відмовився від бою з Чендлером.

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