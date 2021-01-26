Матчі 1/4 фіналу відбудуться 27 січня

Джерело - Чемпіон.

Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу з гандболу, який відбувається в Єгипті.

Всі матчі 1/4 фіналу будуть зіграні в середу, 27 січня. У п'ятницю відбудуться півфінальні зустрічі.

Фінал чемпіонату світу буде в неділю, 31 січня, о 18:30. Трьома годинами раніше відбудеться матч за третє місце.

Чемпіонат світу. 1/4 фіналу

Іспанія - Норвегія

Данія - Єгипет

Франція - Угорщина

Швеція - Катар

Пари 1/2 фіналу

Данія / Єгипет - Іспанія / Норвегія

Швеція / Катар - Франція / Угорщина

Нагадаємо, Галичанка дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка ЄГФ.