Джерело - Чемпіон.
Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу з гандболу, який відбувається в Єгипті.
Всі матчі 1/4 фіналу будуть зіграні в середу, 27 січня. У п'ятницю відбудуться півфінальні зустрічі.
Фінал чемпіонату світу буде в неділю, 31 січня, о 18:30. Трьома годинами раніше відбудеться матч за третє місце.
Чемпіонат світу. 1/4 фіналу
Іспанія - Норвегія
Данія - Єгипет
Франція - Угорщина
Швеція - Катар
Пари 1/2 фіналу
Данія / Єгипет - Іспанія / Норвегія
Швеція / Катар - Франція / Угорщина
Нагадаємо, Галичанка дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка ЄГФ.