 Гордон: В Україні до фігури Хабіба ставляться з великою повагою | ММА | Champion.com.ua
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Гордон: В Україні до фігури Хабіба ставляться з великою повагою

Сьогодні 19:54 367 1
Український журналіст поділився думкою щодо російського бійця
Гордон: В Україні до фігури Хабіба ставляться з великою повагою
#Гордон, #Нурмагомедов, #Мак-Грегор

Джерело - Чемпіонат.

В Україні вболівали за Хабіба Нурмагомедова у поєдинку проти Конора Мак-Грегора.

Про це розповів журналіст Дмитро Гордон.

"Поважаю Хабіба Нурмагомедова, безумовно. Виявляється, Хабіб, який мені дуже подобається, жив довго в Україні і навіть виступав за український клуб у Полтаві. В Україні до фігури Хабіба ставляться з великою повагою", - заявив журналіст.

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"У його бою з Конором в Україні, звичайно, вболівали за Нурмагомедова, і я теж. Він один з моїх улюблених спортсменів. Що стосується Мак-Грегора, то він мені як особистість нецікавий", - розповів Гордон.

Нагадаємо, Чендлер знищив Хукера на UFC 257 і кинув виклик Мак-Грегору та Нурмагомедову.

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