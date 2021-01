Хабіб одразу ж прокоментував поразку Мак-Грегора

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов прокоментував поразку колишнього чемпіона промоушена у двох дивізіонах Конора Мак-Грегора в реванші проти Дастіна Пуар'є.

"Ось що буває, коли ти міняєш свою команду, залишаючи спаринг-партнерів, які зробили тебе чемпіоном, і спарингуючи з маленькими діточками далеко від реальності", - заявив Нурмагомедов.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.