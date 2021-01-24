Хабіб одразу ж прокоментував поразку Мак-Грегора

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов прокоментував поразку колишнього чемпіона промоушена у двох дивізіонах Конора Мак-Грегора в реванші проти Дастіна Пуар'є.

"Ось що буває, коли ти міняєш свою команду, залишаючи спаринг-партнерів, які зробили тебе чемпіоном, і спарингуючи з маленькими діточками далеко від реальності", - заявив Нурмагомедов.