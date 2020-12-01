Ternopil Gaming розгромив Odessa Gaming у чемпіонаті України

Одесити трішки змінили склад гравців на майданчику, так дебютував за команду у ролі розігрувача ChiefSanin,

Джерело - Чемпіон.

Ternopil Gaming приймав Odessa Gaming у рамках регулярного чемпіонату України з кібербаскетболу.

Одесити трішки змінили склад гравців на майданчику, так дебютував за команду у ролі розігрувача ChiefSanin, якого нещодавно підписала команда.

Команди досить жваво почали матч, граючи без так званого центра поля. Обмінювались влучними кидками, але вже під кінець першої чверті Тернопіль зробив впевнений ривок у рахунку - 24:15.

Впевнена гра від hotniq30 не залишила шансів для Одеситів. 22:6 у другій чверті.

Третя чверть нам подарувала вже більш рівну гру. Одесити адаптувалися до стилю гри тернопільчан і програли чверть лише у 4 очки.

В останній п’ятихвилинці поінт гард Тернопіля продовжував реалізовувати трьохочкові, довівши кількість до 11 влучних кидків з-за меж дуги.

Остаточний рахунок 94:49.

Ukrainian E-Basketball League

Регулярний чемпіонат

29 листопада



Ternopil Gaming - Odessa Gaming 94:49 (24:15, 22:6, 20:16, 28:12)

Нагадаємо, EBC Dnipro розгромив Lviv Boars у чемпіонаті України.