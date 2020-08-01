Джерело - 24boxing.com.ua.
Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон готовий битися з чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.
Про це він заявив порталу ESPN.
"Я не наполягаю. Якщо така воля бога... Щоразу перед боєм з ним щось траплялося. Але, якщо мені запропонують, я не буду проти. Я дійсно хотів би з ним битися. Але ворожнечі вже немає. Уже багато списів зламано", - сказав Фергюсон.
Нагадаємо, Фергюсон запропонував Гейджи провести бій-реванш.
Раніше повідомлялося, що Фергюсон кинув виклик ексчемпіону UFC у двох вагових категоріях Конору Мак-Грегору.