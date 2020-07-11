Фітен переміг Розу, КМДА вирвав нічию в Президентів. Результати 16 туру Суперболу

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 10 липня, відбулися матчі 16 го туру Суперболу - вищої ліги чемпіонату України з футболу 6х6.

В матчі Фітен проти Роза Вітрів було нанесено рекордних 96 ударів по воротам! П’ятдесят одного удару по воротах суперника завдали фітенці і сорок п’ять спроб відзначитися було у авіаторів. Це за сорок хвилин ігрового часу, тобто 2,4 удари в хвилину! І тільки п’ятьом пострілам таки судилося стати результативними. І всі вони відбулися в першому відрізку зустрічі.

У ФІітена дублем відзначився Олександр Данько + гол на рахунку Анатолія Маткевича, а в складі Рози Вітрів запам’яталися результативністю Олександр Нінічук та Сергій Димитренко.

А лідери Суперболу синхронно перемагають.

Виграли свої чергові матчі всі претенденти на нагороди — СКАЙ, КМБ і Трансбуд.

Підопічні небесних Євгенія Задорожного здолали Ковальську, провівши по два голи у кожному таймі, — 4:0. Гравці київміськбудівці Валентина Бондаря взяли гору над Домінос — 2:0, а трансбудівці Віталія Мельника вирвали перемогу в непоступливого Дніпро — 2:1.

У матчі відкриття туру КЛО розгромили Поліцію 6:0.

А на закуску завершення п'ятниці камбек від КМДА!

Родзинкою вчорашнього вечора став напружений двобій двох фаворитів другого дивізіону чемпіонату Києва — КМДА і Президенти. Президенти впевнено виграли перший тайм, провівши до воріт суперника два м’ячі без відповіді. Більше того, вони вели в рахунку майже до фінального свистка — 2:1! Але за хвилину до фінального свистка над "ГідропапкАреною" зійшла зірка Андрія Кругляка, який після затяжної осадної атаки штурму, після прострілу Валентина Бондаря завдав прицільного удару, зробив рахунок рівним 2:2!

Наступний 17 тур відбудеться 17 липня а центральним маичем стане СКАЙ - КМБ. Матч який може визначити достроково чемпіонат сезону!

Павло Добрянський, пресслужба Асоціації масового футболу столиці України