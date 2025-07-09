Капітан Лас-Пальмаса вдруге переміг рак

Капітан Лас-Пальмаса Кіріан Родрігес вдруге в житті переміг рак – лімфому Ходжкіна.

Про це повідомила пресслужба його команди.

Напередодні футболіст пройшов медичний огляд, який не тільки підтвердив той факт, що хворобу подолано, а й отримав дозвіл на повернення до футболу.

Вперше у Родігреса було діагностовано рак влітку 2022 року, але тоді вдалось досягти регресу хвороби. У лютому 2025-го лімфома повернулась, а сам хавбек вимушений був проходити курс хіміотерапії.

27-річний футболіст є вихованцем Лас-Пальмаса і всю кар'єру провів саме за цю команду. Сезон-2025/26 "Unión Deportiva" проведе у Сегунді.

Раніше повідомлялось, що внаслідок тривалої хвороби помер легендарний воротар збірної Нігерії.