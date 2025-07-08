У дуеті до трендів: Магучіх та її тренерка запальними танцями підкорюють TikTok

Ярослава Магучіх знову довела, що справжні зірки сяють не лише на спортивних аренах, а й у соцмережах.

Цього разу українська чемпіонка зі стрибків у висоту вийшла у світ TikTok не одна, а в компанії своєї тренерки Тетяни Степанової, і цей дует вже завойовує серця глядачів!

Відео, де Ярослава та Тетяна синхронно виконують один із популярних трендів платформи, швидко стало вірусним.

Нагадаємо, напередодні Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025.

На жаль, навіть 16 очок, які принесла Ярослава, не вистачило для того, щоб залишитися у першому дивізіоні командного ЧЄ. У 37 дисциплінах українці заробили 231 очко та посіли 14 місце з 16.